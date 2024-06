Confirmare pentru Cetatea Rasnov: Lucrarile de restaurare, continuate tot cu bani europeni

Primaria Rasnov este aproape de obtinerea fondurilor europene pentru continuarea lucrarilor de restaurare a cetatii. Astfel, primarul orasului, Liviu Butnariu, a anuntat ca in ultima sedinta a Consiliului Local, proiectul ce vizeaza restaurarea si modernizarea cetatii a fost supus votului si a trecut in etapa a II-a. "Practic a fost aprobata depunerea proiectului in vederea finantarii etapizate a acestuia in cadrul Programului *Regiunea Centru* Prioritatea 8 - o regiune atractiva. In aceasta ... citește toată știrea