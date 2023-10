Aproape toti medicii care, in luna august, au denuntat contractele de garzi suplimentare in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) de la Spitalul Judetean Brasov au revenit asupra deciziei pana la finalul perioadei de preaviz de 20 de zile lucratoare. Astfel, activitatea la Urgente se desfasoara in conditii normale."Inainte de expirarea termenului de preaviz, din cei 27 de colegi, 26 si-au retras cererea de demisie, astfel ca ... citeste toata stirea