Consilid8 Festival gazduieste un Hackathon pentru inovatii tehnologice, in septembrie, la BrasovIn perioada 22-24 septembrie 2023, tinerii programatori, ingineri, pasionati de marketing, copywriteri, specialisti in vanzari, manageri de proiect, profesori, studenti sau liceeni sunt invitati sa participe la un hackathon in limba engleza, cu propunerea de a gandi produse tehnologice care ne pot imbunatati viata, inclusiv solutii de inovare sociala.Cei interesati in a-si pune in aplicare ... citeste toata stirea