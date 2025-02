Consiliere si terapie gratuite pentru pacientele din Brasov diagnosticate cu Limfedem

Cate cinci brasovence cu cancer de san diagnosticate cu limfedem in urma interventiei chirurgicale pot beneficia, in urmatoarele 12 luni, de un program in premiera in oras - "Consiliere si Terapie pentru paciente diagnosticate cu Limfedem". Initiativa apartine Asociatiei ALMA, care va derula pe intreg parcursul anului 2025 un program de consiliere si terapie gratuit pentru acestea. Concret, programul insumeaza 12 grupuri terapeutice, unul in fiecare luna, fiecare grup fiind compus din cate 5 ... citește toată știrea