Consilierii judeteni au aprobat cofinantarea pentru SMID

Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta de plen extraordinara de astazi, cu unanimitate de voturi, cofinantarea necesara in vederea obtinerii finantarii nerambursabile prin POIM (Programul Operational Infrastructura Mare) pentru consultanta, documentatii etc. necesare pentru realizarea SMID.Pentru finantarea nerambursabila SMID, adica a proiectului propriu zis, Consiliul Judetean va depune depune cerere de finantare pe Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD), dupa ce va fi ... citeste toata stirea