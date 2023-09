Consilierii locali brasoveni au aprobat in sedinta de plen de joi, 28 septembrie, programul "Dinti sanatosi, zambet frumos", prin care aproximativ 2.500 de elevi brasoveni beneficiaza de sigilarea molarului de 6 ani in cadrul cabinetelor stomatologice din unitatile de invatamant din Brasov, in anul scolar 2023 - 2024. Pentru acest program, de la bugetul local va fi alocata suma de 250.000 de lei, reprezentand costul interventiilor.Proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, insa, pana ... citeste toata stirea