Consilierii locali brasoveni au votat in sedinta extraordinara de joi, 11 mai, un proiect de hotarare privind organizarea, in oras, a unor manifestari cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Proiectul nu a fost votat decat dupa ce, cateva zeci de minute, consilierii locali au s-au contrat. Mai exact, inainte de a fi supus aprobarii plenului, proiectul de hotarare a trecut prin comisiile de specialitate, iar in cea juridica nu a obtinut aviz favorabil. Consilierul local Beatrice Moraru (USR) ... citeste toata stirea