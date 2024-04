Consilierii locali nu au fost convinsi sa spuna "Da" regulamentului privind publicitatea stradala

Aspectul Brasovului in ceea ce priveste publicitatea stradala nu se va schimba in perioada urmatoare, dupa ce consilierii locali brasoveni au respins in sedinta de plen de joi, 25 aprilie, regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de publicitate, reclama si afisaj in municipiul Brasov.Potrivit proiectului de hotarare, municipiul ar fi urmat sa aiba zone de publicitate restransa si zonele de publicitate largita. De asemenea, urma sa introduca, intre alte prevederi, si un design ... citește toată știrea