Consilierii locali PNL Brasov salveaza Casa Imnului National

Casa Imnului National din Brasov este scoasa la vanzare! Grupul consilierilor liberali PNL Brasov salveaza un bun national, de patrimoniu, pe care municipiul nostru risca sa-l piarda. Imobilul in care a locuit poetul si autorul Imnului National al Romaniei - "Desteapta-te romane!", Andrei Muresanu (1816-1863) trebuie sa ajunga in patrimoniul municipiului Brasov, cu scopul de a proteja si valorifica acest monument care are un impact major asupra ... citeste toata stirea