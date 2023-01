Consilierii locali sunt invitati la AGA de la Salco Serv SA. Intalnire cu reprezentantii firmei germane care au pus ochii pe gunoaiele Fagarasului

Actionarii Salco Serv SA sunt invitati astazi, 23 ianuarie 2023, incepand cu ora 18.00, in AGA pentru a se intalni cu reprezentantii firmei germane care vor sa-si prezinte oferta in vederea asocierii cu Salco Serv SA. Actionarii firmei de salubritate sunt consilierii locali. Reamintim ca pe masa CA de la Salco Serv SA a ajuns in luna decembrie oferta de asociere in participatiune din partea unei firmei germane, dupa ce respectiva companie si-a deschis un sediul in Fagaras, strada Ciocanului nr. ... citeste toata stirea