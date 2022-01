Consilierul Adrian Codreanu cere masuri impotriva directorului de la Clubul Corona

Consilierul local PNL Adrian Codreanu a facut o interpelare astazi, in plenul sedintei Consiliului Local, prin care solicita luarea unor masuri impotriva lui Radu Miclaus, adus din rezerva de cadre din diaspora a USR la sefia Clubului Corona."Avand in vedere numeroasele informatii aparute in spatiul public privind nereguli si acte de indisciplina care au fost savarsite de directorul Clubului Sportiv Municipal Corona Brasov, precum si faptul ca acesta se afla in perioada de proba de "cel mult ... citeste toata stirea