Consiliile judetene insista la Guvern pentru cresterea sumelor pentru serviciile sociale

Presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), Adrian Vestea, a transmis in 4 aprilie oficialilor guvernamentali o adresa prin care, un numele uniunii, solicita actualizarea actualizarii standardelor de cost in domeniul serviciilor sociale asigurate prin intermediul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului din fiecare judet. Acest demers a fost facut dupa ce, in 17 decembrie, in cursul unei intalniri cu premierul Nicolae Ciuca, reprezentantii ... citeste toata stirea