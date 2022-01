Consiliul Judetean Brasov aproba in sedinta de indata de maine indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii pod peste raul Zizin in intravilanul comunei Budila.Valoarea totala a obiectivului de investitii este de peste 4,7 milioane RON inclusiv TVA,din care constructii plus montaj peste 3,9 milioane RON. Din totalul sumei necesare investitiei, judetul Brasov a primit 1,5 milioane RON, prin Hotarare de ... citeste toata stirea