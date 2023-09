Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de ordonanta de plafonare a adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 49% in marile lanturi de magazine, in luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei, arata institutia intr-un comunicat de presa.Este de precizat, insa, ca cele mai mari ieftiniri sunt la legume si fructe de ... citeste toata stirea