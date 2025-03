Consiliul Judetean Brasov a stabilit cotizatiile pentru asociatiile din care face parte

Consilierii judeteni brasoveni vor aproba in sedinta de plen de miercuri, 26 martie, repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizatiilor catre cele 22 de asociatii si fundatii in care Judetul Brasov are calitatea de membru, pe anul 2025.Conform proiectului de hotarare, anul acesta, pentru plata cotizatiilor este propusa suma totala de 6.237.263 de lei, din care 2.628.709 lei - pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara - 3.578.554 lei - pentru asociatiile constituite in baza OG nr. ... citește toată știrea