Consiliul Judetean Brasov aduce influenceri si jurnalisti in judet

Consilierii judeteni brasoveni sunt asteptati in sedinta de plen din 24 martie sa voteze un proiect de hotarare privind incheierea unui parteneriat intre judetul Brasov si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) in vederea organizarii evenimentului "Brasov - Destinatie de vacanta pentru o saptamana", ce se va desfasura in perioada 5 - 12 mai 2022. In cadrul acestui parteneriat, administratia judeteana brasoveana ar urma sa contribuie cu suma de 19.500 de lei, pentru asigurarea hranei ... citeste toata stirea