Consiliul Judetean Brasov are in plan sa preia terenul Clubului Sportiv Brasovia

Luat in calcul de primarul ales al Brasovului ca amplasament pentru noul stadion al orasului, terenul Clubului Sportiv Brasovia din Bartolomeu este tentant si pentru Consiliul Judetean Brasov. Astfel, joi, 27 iunie, in sedinta de plen, consilierii judeteni brasoveni au dezbatut un proiect de hotarare privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului in domeniul public al Judetului Brasov a imobilului - Club Sportiv Scolar Brasovia - compus din constructii si teren in suprafata de 38. ... citește toată știrea