Consiliul Judetean Brasov, in inspectie in Republica Moldova

O delegatie a Consiliului Judetean Brasov se afla in aceste zile in orasul Stefan Voda din Republica Moldova pentru a verifica stadiul implementarii proiectului "Reparatie capitala a blocului "B" al IMSP Spitalul Raional Stefan Voda". Proiectul este finantat de Consiliul raional Stefan Voda si beneficiaza de sprijinul financiar al Consiliului Judetean Brasov alocat in baza Intelegerii de Cooperare bilaterala intre aceste doua unitati administrativ-teritoriale ce vizeaza dezvoltarea locala, ... citeste toata stirea