Consiliul Judetean Brasov, interesat de parteneriate in domeniul sanitar cu Tara Galilor

Constantin Todorica Serban, presedintele Consiliului Judetean Brasov, l-a primit vineri, 18 octombrie, la sediul institutiei, pe consulul onorific al Romaniei in Tara Galilor, dr. Nistor Becia, insotit de presed inta Asociatiei Feuerstein din Romania, Otilia Todor, si de vicepresedinta Crina Cihodaru.De profesie psiholog senior in Tara Galilor, vicepresedinte al Grupului pentru Echitate, Diversitate si Incluziune in cadrul Consiliului de Sanatate Swansea Bay si membru al Ordinului Imperiului ... citește toată știrea