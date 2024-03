Consiliul Judetean Brasov nu a gasit furnizori de lapte pentru elevii din scolile din judet

Programul "Cornul si laptele" (denumit oficial Programul pentru Scoli al Romaniei) in judetul Brasov va mai intarzia o perioada, asta pentru ca licitatia lansata in 12 ianuarie nu a fost finalizata. Deocamdata au fost primite oferte doar pentru livrarea fructelor si produselor de panificatie, iar acestea sunt in analiza. In schimb, pentru furnizarea produselor lactate (iaurt si lapte) nu a fost depusa nicio oferta, motiv pentru care loturile au fost anulate (pentru furnizarea de produse lactate ... citește toată știrea