Consiliul Judetean Brasov nu vrea sa aiba drumuri in santier in perioada iernii

Incepute in primavara acestui an, lucrarile de modernizare drumului judetean DJ 108 Sanpetru - Harman sunt in intarziere fata de graficul stabilit initial. Stadiul lucrarilor la acest drum a fost verificat vineri, 20 septembrie, de reprezentantii Consiliului Judetean Brasov si de cei ai constructorului, iar cerinta principala a administratiei judetene a fost ca firma care executa lucrarile, SC Valdek Impex SRL, sa se concentreze pe finalizarea tronsoanelor care sunt incepute, astfel incat pe ... citește toată știrea