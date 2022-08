Consiliul Judetean Brasov, partener in proiectul "Canta padurea" in Carpati

Consilierii judeteni brasoveni au fost convocati miercuri, 10 august, intr-o sedinta de indata, pentru a aproba includerea judetului Brasov in parteneriatul pentru organizarea in judetul nostru a evenimentului "Canta padurea" in Carpati. Proiectul de hotarare, singurul pe ordinea de zi, a vor aprobat cu unanimitate de voturi, niciunul dintre alesi neavand vreo nelamurire legata de acest parteneriat.Proiectul este unul implementat la nivel national, iar pentru judetul nostru este programat un ... citeste toata stirea