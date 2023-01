Consiliul Judetean Brasov va plati 98.000 lei pentru reprezentarea in 5 procese

Consiliul Judetean Brasov va apela si anul acesta la o casa de avocatura pentru a-i reprezenta interesele in mai multe procese, dosarele fiind in curs de solutionare. Astfel, potrivit unui proiect de hotarare ce urmeaza a fi votat in sedinta de plen a Consiliului Judetean Brasov din 31 ianaurie, pentru reprezentarea in 5 litigii, se va plati suma de 98.000 de lei.Mai exact, Casa de Avocatura Nemes, Voicu, Bilan va reprezenta Consiliul Judetean Brasov in patru procese. Cel mai vechi dintre ... citeste toata stirea