Consiliul Judetean Brasov va plati cotizatii de peste 5 milioane de lei in 2023

Asociatiile si fundatiile in care Consiliul Judetean Brasov este membru vor primi in acest, din partea administratiei judetene suma totala de 5.355.943 lei, reprezentand cotizatiile pe anul in curs. Suma urmeaza a fi aprobata in sedinta de plen din 31 ianuarie, printr-o hotarare de Consiliu Judetean Brasov. Anul acesta, Consiliul Judetean Brasov ar urma sa plateasca cotizatii catre 20 de asociatii si fundatii.Cea mai mare suma, 1.787.500 de lei va fi primita de Asociatia de Dezvoltare ... citeste toata stirea