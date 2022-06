Consiliul Judetean Brasov vrea sa refaca trei drumuri judetene si un pod

Consiliul Judetean Brasov anunta ca vrea sa refaca trei drumuri judetene din Tara Fagarasului si zona Zarnesti, si un podul peste paraul Zizin, din Budila.Administratia publica a judetului Brasov a lansat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice doua proceduri de atribuire; care au ca obiectiv final refacerea unor drumuri judetene din vecinatatea municipiului Brasov, din Tara Fagarasului si zona Zarnesti; respectiv a unui pod peste paraul Zizin, situat in comuna Budila.Astfel, in data de ... citeste toata stirea