Consiliul Judetean Covasna, reunit azi in sedinta extraordinara, a aprobat asocierea cu judetele Brasov si Sibiu in vederea realizarii unor trasee cicloturistice, printr-un proiect ce va fi depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Potrivit hotararii adoptate, proiectul prevede, printre altele, realizarea de piste pentru biciclete pe ... citeste toata stirea