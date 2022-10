Consiliul Judetean, "curat" din punctul de vedere al Curtii de Conturi

Presedintele Adrian Vestea a prezentat raportul controlului anual al Curtii de Conturi la Consiliul Judetean Brasov. Daca la Primaria Brasov acest control a dat nastere la mari discutii si dezbateri, la nivel judetean lucrurile sunt mult mai simple. "Consiliul Judetean are 21 de institutii subordonate. In fiecare an, timp de 2 luni jumatate, suntem audiati de catre Curtea de Conturi. Avem o singura masura lasata, este cea legata de reevaluarea patimoniului la Directia Generala de Asistenta ... citeste toata stirea