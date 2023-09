Consiliul Judetean Brasov va achizitiona din fonduri PNRR 28 de microbuze scolare electrice destinate localitatilor din mediul rural.Dupa ce in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Brasov din 29 iunie a fost aprobat proiectul "Microbuze verzi in scolile din judetul Brasov", alaturi de Acordul de Parteneriat care cuprinde 27 de unitati administrativ-teritoriale din zona rurala, specialistii Executivului CJ au incarcat cererea de finantare in sistemul electronic, in cadrul apelului de ... citeste toata stirea