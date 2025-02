Consiliul Judetean, membru fondator al Asociatiei Management al Destinatiei Judetul Brasov

Consiliul Judetean Brasov a aprobat in sedinta de plen din 30 ianuarie un act ce vizeaza Organizatia de Management al Destinatiei (OMD) Judetul Brasov, structura ce are rolul de a gestiona integrat activitatea turistica din judetul nostru. Astfel, cu votul unanim al consilierilor judeteni, a fost aprobata participarea judetului Brasov la asociatie, in calitate de membru fondator, Statutul OMD Judetul Brasov, cuantumul cotizatiei anuale, in valoare de 500.000 de lei si desemnarea reprezentantul ... citește toată știrea