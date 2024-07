Consiliul Judetean o ia de la capat cu DJ 108B, sectiunea Sambata

Drumul judetean DJ 108B, din Statiunea Climaterica Sambata de Sus (comuna Sambata de Sus), va intra in a doua modernizare, dupa ce primul proiect nu a fost finalizat.Sectorul ce urmeaza a intra in reparatii are o lungime de 700 de metri, pentru realizarea lucrarilor, Consiliul Judetean Brasov a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 1.718.838 lei, cu tot cu TVA.In caietul de sarcini aferent licitatiei se arata ca pentru modernizarea intregului drum judetean DJ 108B a fost semnat un ... citește toată știrea