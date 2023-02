Consiliul Judetean si Consiliul Local Brasov, vot in unanimitate pentru campus scolar regional la Brasov

Consiliul Local Brasov a votat ieri, iar Consiliul Judetean astazi, asocierea pentru realizrea unui campus scolar dual la Brasov, cu fonduri prin PNRR.In acest sens, in cadrul apelului de proiecte, se are in vedere dezvoltarea si dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate care sa contribuie la dezvoltarea invatamantului profesional, atat prin cresterea numarului de domenii, de calificari si de absolventi, cat si prin asigurarea unui parcurs educational pentru elevii inscrisi in ... citeste toata stirea