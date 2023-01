Consiliul Judetean si Primaria Brasov vor sa fie pe aceeasi "lungime de unda" in finantarea culturii

Consiliul Judetean Brasov si Primaria Brasov vor ca in acest an sa aiba o strategie comuna de finantare a evenimentelor culturale, iar pentru a putea face acest lucru, reprezentantii au avut o discutie in 19 ianuarie.Anuntul a fost facut de vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Szenner Zoltan. "Ne-am consultat reciproc, am facut schimb de idei si am cazut de acord asupra mai multor aspecte pe care le vom include in ghidurile de finantare. Am stabilit, de asemenea, ca vom face impreuna ... citeste toata stirea