Consiliul Local Brasov a aprobat ca 27 de gradinite, scoli si licee sa devina prosumatori. Adica sa isi produca energia electrica prin intermediul panourilor fotovoltaice si sa vanda energie in retea.Alesii locali au votat pentru implementarea, in perioada urmatoare, a transformarii unitatilor de invatamant in prosumatori. Cu ajutorul panourilor fotovoltaice, acestea isi vor produce singure energia necesara consumului propriu. ... citeste toata stirea