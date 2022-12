Consiliul Local Brasov a indexat ajutorul pentru parintii sau bunicii copiilor care nu au gasit loc la cresele de stat

Consiliul Local Brasov a aprobat ieri indexarea ajutorului financiar pe care municipalitatea il acorda parintilor care nu mai gasesc locuri in cresele de stat pentru copii sau bunicilor care stau cu nepotii de varsta anteprescolara aflati pe listele de asteptare in cresele de stat.Initiativa acordarii acestor ajutoare apartine consilierilor locali liberali, propunerea fiind formulata in numele acestora de viceprimarul Sebastian Rusu si aprobata cu unanimitate de voturi. (Este vorba despre HCL ... citeste toata stirea