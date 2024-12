Consiliul Local Brasov ar urma sa aprobe in 23 decembrie finantarea evenimentelor prin care va fi marcata Revolutia Romana

Brasovul va marca si in acest an Revolutia din 1989, prin organizarea mai multor manifestari de catre Asociatia Luptatorilor, Ranitilor si Urmasii Eroilor "Brasov - Decembrie 1989" (ALRUE). In agenda evenimentelor este inclus un ceremonial religios, o procesiune pe strazile Brasovului, dar si mai multe actiuni culturale, iar pentru a putea organiza aceste manifestari, ALRUE a solicitat municipalitatii brasovene alocarea sumei de la bugetul local a sumei de 68.180 de lei.Alocarea acestei sume ... citește toată știrea