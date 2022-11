Consiliul Local Brasov, in formula completa

Consiliul Local Brasov este, din nou, in formula completa, dupa ce in sedinta de plen din 31 octombrie a depus juramantul Sebastian Ichim (USR). Noul ales a preluat mandatul lasat vacant de Alexandru Rosu.Sebastian s-a nascut pe 02 ianuarie 1972, in Bacau, si este absolvent al Universitatii Electrotehnice din Sankt Petersburg. Are si un doctorat in Stiinta Calculatoarelor, obtinut la aceeasi universitate, si un master in administrarea afacerilor, obtinut la Universitatea Transilvania.Din ... citeste toata stirea