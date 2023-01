Consiliul National al Elevilor se opune examenului de admitere la liceu separat de Evaluarea Nationala

Consiliul National al Elevilor se opune cu fermitate sustinerii admiterii la liceu in mod descentralizat, care s-ar putea concretiza in meditatii private, nivel de stres ridicat si dificultate crescuta in alegerea filierei si liceului potrivit, va starni doar discrepante uriase intre licee si va incalca principiul de baza al accesibilitatii obligatorii a elevilor in invatamantul liceal, in conditiile in care 40% din romanii rezidenti nu au reusit sa ajunga in invatamantul liceal, conform ... citeste toata stirea