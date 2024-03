Consolidarea in regim de urgenta a Drumului Poienii, inceputa cu aproape doi ani de intarziere

Primaria Brasov a emis luni, 18 martie, ordinul de incepere a lucrarilor de consolidare a sectorului de drum DN 1E, km 6+500 al "Drumului Poienii", aflat intre Livada Postei si Poiana Brasov, unde o portiune de 15 metri din zidul de sprijin al drumului spre Poiana Brasov s-a surpat in luna iunie a anului 2022. Lucrarile, in valoare de 4.831.792 (cu tot cu TVA), sunt realizate de firma SC Zohir 84 Cons Construct SRL si trebuie terminate in termen de 90 de zile, adica la jumatatea lunii iunie a ... citește toată știrea