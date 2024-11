Constantean ajuns in arestul IPJ Brasov dupa ce a incalcat ordinul de protectie

In data de 8 noiembrie, in jurul orei 15.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov s-au deplasat la un imobil, in baza unor indicii pe care le detineau despre un barbat care nu ar respecta masura impusa prin ordinul de protectie, anume de a se apropia la o distanta stabilita fata de persoana vatamata.Astfel, in cadrul verificarilor, politistii l-au ... citește toată știrea