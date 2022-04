Constantin Gane, autorul operei "Trecute vieti de Doamne si Domnite" a murit in inchisoarea Aiud, la 12 aprilie 1962

La 12 aprilie 1962, se stingea, in Zarca inchisorii Aiud, intr-un regim de exterminare, batran si bolnav, marele scriitor roman Constantin Gane, ca urmare a refuzului sau ferm de a participa de la reeducarea de la Aiud si de a da declaratiile de dezicere de lupta sa anticomunista. A creat o opera uriasa literara si istorica, conducand in anii 1930 si in 1940-41 ziarul cultural Sanziana. Meritele sale culturale au fost recunoscute prin premiul pe care Academia Romania l-a acordat operei sale ... citeste toata stirea