Constantin Lacea nr. 4, in Scheii Brasovului: O gradina ca la bunici, in copilaria de odinioara

Prima gradina urbana cu compost colectiv din oras va incepe sa devina realitate dupa ce se va topi zapada. Va fi pe Constantin Lacea nr. 4, in Scheii Brasovului, in cadrul Hub-ului NUC. Insa, gradina cu compost este doar o parte din ceea ce au in plan initiatorii.Concret, in partea de livada, pe o portiune neplantata, vor fi puse seminte de legume si va fi amenajata si partea de compost. In mijloc va fi spatiul comun, cu o casuta in copac, iar in al treilea segment va fi gradina senzoriala, ... citeste toata stirea