Strada Mihai Viteazul din Brasov ramane un punct de interes pentru noi dezvoltari imobiliare. In acest sens, in data de 14 decembrie, de la ora 15.00 la Primaria Brasov ar urma sa fie dezbatut un Plan Urbanistic de Detaliu aferent constructiei unui ansamblu rezidential pe strada Mihai Viteazul nr. 1 - 3.Proiectul vizeaza atat constructia de locuinte, cat si de spatii de birouri si comerciale, precum si a unor apartamente in regim hotelier. Firma dezvoltatoare a proiectului, Betlar Trading ... citeste toata stirea