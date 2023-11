Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana vor creste anul viitor cu doar 2,5%, o incetinire fata de avansul de 12% previzionat pentru acest an, desi ponderea vehiculelor electrice (EV) va spori semnificativ. Asa arata prognoza publicata miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters, citata de Agerpres.Este o revizuire in crestere fata de ... citeste toata stirea