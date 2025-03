Construit in '70, sediul ITM Brasov intra in "Valul renovarii"

Construit in urma cu 55 de ani, in 1970, corpul principal al sediului Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Brasov va intra in reabilitare. Lucrarile fac parte dintr-un proiect mai amplu, ce vizeaza eficientizarea energetica a sediului institutiei brasovene cu bani europeni nerambursabili, prin Planul National de Redresare si Rezilienta - componenta Valul Renovarii.Pentru realizarea lucrarilor, ITM Brasov a lansat o licitatie cu o valoare estimata de 5.322.029 de lei (cu tot cu TVA), iar ... citește toată știrea