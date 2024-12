"Consultanta" pentru evaziune si delapidare. Perchezitii la Brasov pentru o gaura la ANAF de 2.560.000 lei

Miercuri, 4 decembrie, politistii de la Criminalitate Economica, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au pus in aplicare doua mandate de perchezitii domiciliare in judetul Brasov, intr-un dosar de urmarire penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare cu consecinte deosebit de grave, ambele in forma continuata.Perchezitiile au fost dispuse pentru identificarea si ridicarea de ... citește toată știrea