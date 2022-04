RMN Diagnostica, companie medicala prezenta de 15 ani in piata furnizorilor locali si regionali de servicii de sanatate anunta venirea in echipa de la Brasov a domnului doctor Dr. Radu Capilna, medic primar Chirurgie cardiovasculara.Cu competente in revascularizatie miocardica prin laser (TMR), in endoprotezarea anevrismelor de aorta toracica, in endoprotezarea ... citeste toata stirea