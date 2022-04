Consultatii la distanta pentru pacientii cu afectiuni cronice sau care sufera de boli cu potential endemoepidemic

Medicii de familie si cei din ambulatoriul clinic de specialitate vor putea acorda in continuare consultatii de la distanta pentru pacientii cu afectiuni cronice sau care sufera de boli cu potential endemoepidemic.Guvernul a decis, in cadrul sedintei de miercuri, ca medicii de familie si cei din ambulatoriul clinic de specialitate vor putea acorda in continuare consultatii de la distanta pentru pacientii cu afectiuni cronice sau care sufera de boli cu potential endemoepidemic, relateaza News. ... citeste toata stirea