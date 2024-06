Consumul de cartofi ar putea fi legat de o viata mai lunga

Potrivit unei noi cercetari publicate in Journal of Nutrition, includerea mai multor cartofi in dieta ar putea fi legata de un risc redus de deces prematur, dar va trebui sa ii preparati intr-un anumit mod pentru a obtine cele mai multe beneficii, transmite Verywell Health.Iata ce spun expertii despre acest studiu si cum puteti adauga mai multe legume nutritive in dieta dumneavoastra.Sunt cartofii un aliment sanatos?Prajiti, copti, fierti, sau facuti piure, cartofii sunt un aliment ... citește toată știrea