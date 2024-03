Consumul de stupefiante a explodat in Romania, iar institutiile au asistat pasive - expert antidrog

Consumul de droguri in Romania a explodat si pentru ca atat statul, cat si societatea, in ansamblu, au asistat pasiv. Lucrurile au inceput sa se miste timid intr-o directie abia pe fondul tragediei de la 2 Mai, atrage atentia un expert antidrog.Cele mai recemte statistici arata ca la nivelul anului 2022 erau cel putin un milion de persoane care au consumat "cel putin o data in viata" droguri, dar "cu siguranta in noul raport oficial ... citește toată știrea