Cont de donatii deschis la nivelul IGSU. Mara Mares: Ii asiguram pe toti ca resursele pe care le ofera ajung la cei care au cu adevarat nevoie de ele

Persoanele care vor sa ii ajute pe refugiatii din Ucraina o pot face prin contul special alocat direct IGSU. Brasoveanca Mara Mares, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, da asigurari ca donatiile vor fi folosite in mod chibzuit si vor ajunge la cei care au cu adevarat nevoie de ele.Persoanele fizice si juridice care vor sa-i ajute pe refugiatii care intra in Romania in urma agresiunii din Ucraina pot face acum transferuri in bani direct catre ... citeste toata stirea